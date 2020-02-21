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Индийский гонщик Дарувала стал частью программы «Ред Булл»

14:21
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Индиец Джехан Дарувала с 2020 года станет участником молодежной программы развития пилотов «Ред Булла». Он также перешел из «Формулы-3» в «Формулу-2», где будет выступать за «Карлин» вместе с другим членом программы «Ред Булл» Юки Цунодой, сообщает Autosport.

В 2019 году 21-летний индийский пилот был одним из главных соперников россиянина Роберта Шварцмана в борьбе за чемпионство в «Формуле-3» и упустил вторую строчку в чемпионате, проиграв Маркусу Армстронгу одно очко.

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