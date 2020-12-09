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«Хаас» выступил с заявлением по поводу скандала с участием Мазепина

14:27
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Команда «Формулы-1» «Хаас» выступила с официальным заявлением по поводу инцидента с участием гонщика Никиты Мазепина.

Пилот, подписавший контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. После появления видео в сети появилась петиция с требованием разорвать контракт с Мазепиным.

«Наша команда не одобряет поведение Мазепина на видео, которое он недавно опубликовал в соцсетях. Кроме того, сам факт появления этого видео вызывает у команды отвращение. Мы проведем расследование внутри коллектива, в настоящее время других комментариев не будет», — говорится в публикации в Twitter «Хаас».

Мазепин должен начать выступления в «Формуле-1» с сезона-2021. Помимо него, контракт с «Хаас» подписал сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.

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