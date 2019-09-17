«Хаас» не стал менять расцветку болидов после ухода титульного спонсора

«Хаас» не стал кардинально менять раскраску болида после расставания с титульным главным спонсором. Команда представила слегка измененную расцветку после «Гран-при Италии», но черный и золотой остались основными цветами.

Напомним, что «Хаас» выбрал такие цвета в том числе из-за сотрудничества с компанией Rich Energy. Однако летом в компании произошли серьезные изменения, что привело к ее уходу из «Формулы-1».