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«Хаас» не стал менять расцветку болидов после ухода титульного спонсора

11:53
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«Хаас» не стал кардинально менять раскраску болида после расставания с титульным главным спонсором. Команда представила слегка измененную расцветку после «Гран-при Италии», но черный и золотой остались основными цветами.

Напомним, что «Хаас» выбрал такие цвета в том числе из-за сотрудничества с компанией Rich Energy. Однако летом в компании произошли серьезные изменения, что привело к ее уходу из «Формулы-1».

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