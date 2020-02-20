Гюнтер Штайнер: «Не машину «Ред Булла» копировать же «Рейсинг Пойнт»?»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о схожести болида «Рейсинг Пойнт» с машиной «Мерседеса». Команда из Сильверстоуна сотрудничает с «Серебряными стрелами».

— Не вижу здесь никаких проблем, — цитирует Штайнера Autosport со ссылкой на Pitpass. — «Рейсинг Пойнт» приобретает много деталей у «Мерседеса». Поэтому кого им еще копировать? Не «Ред Булл» же! То же самое можно сказать и про «Хаас». Многие детали мы получаем от «Феррари». Поэтому вполне логично, что наши машины похожи.

«Рейсинг Пойнт» просто старается добиться максимума от своей бизнес-модели. Поэтому мне всё равно.