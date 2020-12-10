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Грожан показал ожоги на правой руке, оставшиеся после аварии в Бахрейне

10 декабря 2020, 13:48
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Пилот «Хаас» Ромен Грожан показал в Instagram ожоги на своей правой руке после аварии на «Гран-при Бахрейна».

«Вернулся на 50 процентов. Я очень рад, что моя правая рука наконец освободилась от всех повязок. Приходится постоянно мазать ее разными кремами, но все равно приятно видеть ее в такой форме. Теперь жду, когда восстановится левая рука», — написал Грожан.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм.

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