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Грожан не сможет выступить в последней гонке сезона

6 декабря 2020, 15:16
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Пилот «Хаас» Ромен Грожан не сможет выступить на последнем этапе сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», сообщает пресс-служба американской команды.

34-летний француз отправится в Швейцарию, где будет восстанавливаться от травм, полученных в аварии на «Гран-при Бахрейна». Как и на «Гран-при Сахира», Грожана заменит резервный пилот «Хаас» Пьетро Фиттипальди.

Таким образом, «Гран-при Бахрейна» стал последним для француза в качестве пилота «Хаас». Команда не стала продлевать контракт с гонщиком. Его партнер, Кевин Магнуссен также покидает «Хаас», со следующего сезона в команде будут выступать Мик Шумахер и Никита Мазепин.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм.

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