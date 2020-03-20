«Гран-при Монако» не состоится в 2020 году. Этап отменен окончательно

Этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» в Монако отменен из-за коронавируса. Такое решение принял автомобильный клуб Монако, сообщается в Twitter.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will not take place in 2020, announces @ACM_Media



It is the first time since 1954 that F1 will not race in the Principality #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/HtS2md4Iq4 — Formula 1 (@F1) March 19, 2020

Это первый случай отмены этапа с 1954 года, когда «Гран-при Монако» был включен в чемпионат.

Ранее гонки в Голландии, Испании и Монако были из-за коронавируса перенесены «на неопределенный срок». Однако после новости о том, что болезнью заразился князь Монако Альбер II, этап было решено отменить вовсе.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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