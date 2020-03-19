Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост рассказал о положении дел в Италии, которая является одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса.

— Вернуть команду в Италию после отмены гонки в Австралию было непросто, но мы справились, — приводит SpeedWeek слова Тоста. — Сейчас все сотрудники уже в Италии. Сразу стало ясно, что побывавших в Австралии нужно отправить на карантин, чтобы не подвергать риску их коллег на базе. Я доехал из Рима в Фаэнцу за два часа, по дороге увидел, наверное, не больше 20 машин. Все шоссе пусты, улицы — тоже, вся жизнь переместилась в дома. Везде комендантский час, можно выходить на улицу только в магазин, в аптеку, к врачу или на работу. Все это пугает. Смотришь в окно, а на улице ни души. Мы привыкли, что люди приезжают в Италию в отпуск, да и мы сами очень общительные, а сейчас все затихло.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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