«Формула-1» отложила введение нового регламента с 2021 года на 2022-й

«Формула-1» не будет переходить на обновленный регламент в 2021 году, как это планировалось ранее. Такая мера была принята из-за проблем с проведением нынешнего сезона в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP.

Руководство «Формулы-1» провело совещание с ФИА и командами, на котором все стороны договорились перенести вступление нового регламента в силу с 2021-го на 2022 год. Кроме того, было решено, что в 2021 году команды будут выступать на шасси нынешнего года. Также будет обсуждаться замораживание разработок других элементов. В то же время финансовые ограничения будут внедряться по плану, таким образом, в 2021 году бюджетный потолок команд составит 175 миллионов долларов. В таких условиях они должны будут разрабатывать новые болиды под измененный регламент 2022 года.

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