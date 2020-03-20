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«Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков

20 марта 2020, 17:20
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«Формула-1» объявила о создании «Виртуальных «Гран-при» (Virtual Grand Prix). Это киберспортивная гоночная серия, которая должна развлечь фанатов гонок в условиях отложенного старта сезона, поскольку из-за пандемии коронавируса были отложены и отменены некоторые «Гран-при».

В виртуальных гонках будут принимать участие действующие гонщики «Формулы-1» и другие известные люди. Соревнования будут транслироваться на официальных каналах «Формулы-1». В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда. Для всех участников уже определены одинаковые настройки и разработан регламент, но список гонщиков пока не разглашается.

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