Флавио Бриаторе: «Сделал бы Леклера первым номером «Феррари»

Бывший босс «Рено» Флавио Бриаторе считает, что в «Феррари» нужно сделать ставку на Шарля Леклера, который проводит первый год в итальянской команде.

- Леклер быстрее Феттеля, — цитирует Бриаторе Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — Он готов выиграть титул. Будь я главой команды, сделал бы его первым номером.

Мы надеемся, что они смогут выиграть в следующем году, но мы каждый год надеемся на следующий. Чтобы выиграть чемпионат, надо работать идеально. Можно проиграть какую-то гонку, но на длинной дистанции сезона надо действовать безупречно. И когда вы не боеспособны, нужно занимать третье и четвертое места.

Победа в чемпионате — вопрос подготовки. Будь я главой «Феррари», поговорил бы со всеми, чтобы каждый нес свою ответственность. Команда это как компания, только там бюджет сводят раз в год, а здесь — каждую гонку. И если что-то не так, нужно немедленно вносить изменения.

Я считаю «Феррари» крепкой командой, но надо проводить тренировки пит-стопов, лучше понимать происходящее в гонке, помнить о соперниках, говорить со своими пилотами.