ФИА не разрешила Сайнсу выступить на тестах в Абу-Даби за «Феррари»
13:25
Международная автомобильная федерация (ФИА) не разрешила пилоту «Макларен» Карлосу Сайнсу выступить за «Феррари» на тестах в Абу-Даби.
Организация запретила командам приглашать на тесты пилотов «Формулы-1», участвовавших в гонках в сезоне-2020. Запрос «Феррари» на исключение для Сайнса было отклонено, однако будущему пилоту «Рено» Фернандо Алонсо было разрешено участвовать в заездах, поскольку он не принимал участия в нынешнем сезоне.
Сайнс займет место боевого пилота «Феррари» с сезона-2021.
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