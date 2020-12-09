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ФИА не разрешила Сайнсу выступить на тестах в Абу-Даби за «Феррари»

13:25
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Международная автомобильная федерация (ФИА) не разрешила пилоту «Макларен» Карлосу Сайнсу выступить за «Феррари» на тестах в Абу-Даби.

Организация запретила командам приглашать на тесты пилотов «Формулы-1», участвовавших в гонках в сезоне-2020. Запрос «Феррари» на исключение для Сайнса было отклонено, однако будущему пилоту «Рено» Фернандо Алонсо было разрешено участвовать в заездах, поскольку он не принимал участия в нынешнем сезоне.

Сайнс займет место боевого пилота «Феррари» с сезона-2021.

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