Ферстаппена признали лучшим гонщиком "Гран-при Монако"

Болельщики признали Макса Ферстаппена ("Ред Булл") гонщиком дня по итогам "Гран-при Монако".

21-летний голландец финишировал вторым, но из-за 5-секундного штрафа после столкновения с Валттери Боттасом ("Мерседес") при выезде с пит-лейна опустился на четвертое место.

В конце гонки Ферстаппен попытался атаковать лидировавшего Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"), между их болидами даже был контакт, но обогнать британца он не смог.

Отметим, что Ферстаппен признали гонщиком дня второй этап подряд.​

Хэмилтон выиграл "Гран-при Монако", Квят финишировал седьмым