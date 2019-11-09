Ферстаппен сомневается, что сможет опередить Леклера в общем зачете

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не уверен, что ему удастся опередить гонщика «Феррари» Шарля Леклера в борьбе за третье место в личном зачете чемпионата мира. Между ними 14 очков в пользу монегаска за две гонки до конца сезона.

— Думаю, что это достаточно большой разрыв. Он может быть слишком большим, чтобы его отыграть, — цитирует Crash Ферстаппена. — В последних гонках мы потеряли много потенциальных очков. Это далеко от идеала. Я жду, что в следующих гонках мы будем конкурентоспособными. Попробуем что-то извлечь из этого.