Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Феррари» и «Макларен» против «розового «Мерседеса»

01:20
Сравнение болидов &quot;Мерседес&quot; и &quot;Рейсинг Пойнт&quot;. Фото Twitter
Сравнение болидов &quot;Мерседес&quot; и &quot;Рейсинг Пойнт&quot;. Фото Twitter
Теги:

В «Феррари» и «Макларене» против нового болида «Рейсинг Пойнт», сообщает The Race. Они поддержали выдвинутый ранее «Рено» протест. В ближайшие дни состоится заседание специальной комиссии ФИА по протестам в адрес конструкторов машины, которую окрестили «розовым «Мерседесом».

В командах недовольны, что болид является фактической копией чемпионской машины «Мерседеса» прошлого года. Хотя по регламенту каждая команда должна разработать воздуховоды самостоятельно.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир