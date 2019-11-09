Джордж Расселл: «Я выполняю свою работу и не жду похвалы от «Мерседеса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не ждет оценок своего выступления от «Мерседеса», в молодежную программу которого входит. По словам британца, «Мерседес» в любом случае внимательно следит за его работой.

— Я знаю, чего от меня ждет «Мерседес», — цитирует Crash Расселла. — Я должен выполнять свою работу. Когда почтальон отправляет письмо, он не ждет, что его кто-то за это похлопает по плечу. Это его работа. И у меня есть работа. «Мерседес» вложился в меня и ждет результата. Мне не говорят постоянно: «Джордж, ты делает фантастическую работу». Потому что мне платят за то, что я должен делать. «Мерседес» внимательно следит за каждой сессией, каждой гонкой. Я чувствую это внимание. Это многое для меня значит, потому что я хочу качественно делать свою работу, не ища похвалы. Меня часто спрашивают о том, что будет в 2021 году. Но я сосредоточен на каждой отдельной гонке и не заглядываю далеко вперед. Если буду хорошо работать, возможности появятся. Так было в «Формуле-3», в «Формуле-2» — так я попал в «Формулу-1».