Дженсон Баттон: «Ферстаппен самый быстрый пилот, который когда-либо выступал в «Формуле-1»

Чемпион мира 2009 года в «Формуле-1» Дженсон Баттон считает, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен — быстрейший пилот в истории «Королевских гонок». По словам британца, у молодого голландца самый большой потенциал среди автогонщиков.

— Я думаю, что Макс самый быстрый пилот, который когда-либо управлял машиной «Формулы-1», — цитирует TalkSport Баттона. — Я на самом деле так считаю. Он невероятно быстр. Раньше он совершал некоторые ошибки, чего и следовало ожидать от молодого пилота. Но теперь он проделывает фантастическую работу. Это что-то особенное.