Даниил Квят: «За рулем «Альфа Таури» чувствую себя как дома»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первого тестового для «Формулы-1» в Барселоне. Россиянин проехал 115 кругов за утреннюю и вечернюю сессии и показал пятое время.

— Я думаю, это был достаточно успешный день, — цитирует Motorsport.com Квята. — Мы не обнаружили никаких проблем, проехали большую дистанцию, и я сразу почувствовал себя в машине как дома. Это был чистый день, меня ничего не тревожило. Но при этом, конечно, все равно надо понимать, что мы только разгоняемся, все еще подбираемся к пределу. Это нормально, ведь это всего лишь первый день тестов. Шаг за шагом машина становилась все лучше, вела себя все более предсказуемо в течение дня. Это нормальный тестовый процесс.

Тесты «Формулы-1» в Барселоне будут длиться до пятницы, 21 февраля. Квяту предстоит принять участие в утренней сессии пятничных тестовых заездов.