Российский гонщик «АльфаТаури» Даниил Квят обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

— Надеюсь, что мы все вернемся к тому, что любим, как можно быстрее, — написал у себя в Instagram Квят. — Берегите свое здоровье и здоровье своих близких в это непростое время, сохраняйте позитив!

В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа «Формулы-1»: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае, сезон-2020 до сих пор не стартовал. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании, Монако и Нидерландах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список