Даниэль Риккьярдо: "Движения Магнуссена на торможениях были неприятными"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо выразил недовольство поведением Кевина Магнуссена на "Хаасе" во время гонки "Гран-при Венгрии". Датчанин, сопротивляясь австралийцу, несколько раз на торможениях действовал жестко.

– Всегда тяжело прорываться из глубины, – цитирует F1i Риккьярдо. – У меня был хороший темп на "софте", но я уперся в Магнуссена. И меня расстроило его поведение на торможениях. Я слышал, что он получил предупреждение, но это его не остановило от повторения. Это очень неприятно. Думаю, в некоторых эпизодах он действовал экстремально.