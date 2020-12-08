Цунода проведет новые тесты за «Альфа Таури» в Абу-Даби

Пилот Юки Цунода проведет новые тесты за рулем «Альфа Таури». 20-летний японец будет работать на тестах в Абу-Даби, сообщает BBC.

Ранее гонщик уже работал в Имоле на тестах за рулем машины 2018 года, теперь его ждет дебют на технике последнего поколения.

На тестах 15 декабря изначально было разрешено участие лишь юниоров, не более двух раз стартовавших в «Гран-при». Позже к заездам также допустили всех гонщиков, кто не выступал в сезоне-2020.