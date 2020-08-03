Cебастьян Феттель: «Феррари» движется непонятно куда»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги «Гран-при Великобритании». Он занял 10-е место и набрал 1 очко.

— Не лучшая гонка для меня, — цитирует немца GP Blog. — Я перепробовал все, менял стиль пилотажа. Но в этот уик-энд не удалось найти общий язык с машиной. Были проблемы с тем, чтобы менять стиль пилотажа каждые два-три круга. В итоге, я не доверял машине.

В данный момент мы движемся непонятно куда. У нас есть фундаментальная проблема — то ли со мной, то ли с машиной. Сначала надеялся, что все будет нормально, но уже на первых кругах не чувствовал себя комфортно.

Ты не можешь по-настоящему атаковать. Это больше похоже на оборону, чем на атаку.