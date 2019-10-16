Будущее «Гран-при» в Майами решится в конце октября

В США вскоре будут проходить два этапа «Формулы-1». Организаторы чемпионата подтвердили соглашение с промоутерами о проведении «Гран-при» в Майми, но уточнили, что это потребует согласования с властями округа, сообщает ESPN.

Первое «Гран-при» в южном штате должно состояться уже в 2021 году. При этом этап требует подтверждения со стороны властей округа Майами-Дейд. Голосование по этому вопросу состоится 28 октября текущего года.