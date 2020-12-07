Боттас: «В конце гонки у меня был бы шанс на победу в «Гран-при Сахира»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги «Гран-при Сахира», где он финишировал восьмым.

«Я знал, что на первом отрезке на шинах «медиум» позиция на трассе будет очень важна, поэтому было жаль потерять лидерство. Но на втором отрезке я достаточно уверенно догонял Джорджа, так что я знал, что вопрос о победителе остается открытым и что, скорее всего, нас ждет большая битва.

Ничего удивительного в целом нет. Джордж провел гонку без ошибок, но в этом не было ничего неожиданного. Хотя я все равно считаю, что у меня был бы шанс на победу, в конце длинного отрезка на «харде» шансы бы выросли.

Понятно, что на пит-стопе команда допустила большую ошибку. Мы все проанализируем и извлечем урок из случившегося. Думаю, это было главное. Но вообще это просто кошмар, я оказался на трассе на старом «харде», который успел остыть на пит-стопе, и был вынужден бороться против соперников на свежем «медиуме». У меня не было шансов», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.