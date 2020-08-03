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Бинотто перестал руководить техотделом «Феррари»

3 августа 2020, 15:27
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Перед «Гран-при Великобритании» «Феррари» объявила о реструктуризации своего технического департамента и появлении специального отдела, отвечающего за скорость машины. После этапа в «Сильверстоуне» руководитель команды Маттиа Бинотто пояснил, что теперь он не управляет техническим отделом, сообщает Motorsport.

Бинотто был техдиректором «Ферарри» до 2019 года, когда его назначили главой всей команды, и он стал совмещать несколько функций. Теперь же за ним осталось только общее руководство.

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