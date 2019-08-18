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Алонсо отказался от предложения «Ред Булла»

18 августа 2019, 14:59
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Экс-пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо отверг предложение «Ред Булла» о контракте на 2020 год.

Как сообщает Autosport, ссылаясь на El Mundo Deportivo, «Ред Булл» сделал предложение испанцу, но тот ответил отказом. Основной причиной стали не только натянутые отношения Алонсо и Honda, но и то, что болид «Ред Булла» недостаточно хорош для борьбы с «Мерседесом» за чемпионство.

Ранее сообщалось, что Алонсо может принять участие в ралли Дакар и Indycar.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58209-fernando-alonso-otkazalsya-ot-mesta-v-red-bull-na-2020-y

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