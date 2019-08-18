Алонсо отказался от предложения «Ред Булла»

Экс-пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо отверг предложение «Ред Булла» о контракте на 2020 год.

Как сообщает Autosport, ссылаясь на El Mundo Deportivo, «Ред Булл» сделал предложение испанцу, но тот ответил отказом. Основной причиной стали не только натянутые отношения Алонсо и Honda, но и то, что болид «Ред Булла» недостаточно хорош для борьбы с «Мерседесом» за чемпионство.

Ранее сообщалось, что Алонсо может принять участие в ралли Дакар и Indycar.