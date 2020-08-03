Алешин считает, что авария не скажется на будущем Квята

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин подвел итоги «гран-при Великобритании» для гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята. Он выбыл из гонки после тяжелой аварии.

— Я думаю, Даня находится в той стадии профессионализма, что с психологической точки зрения, эта авария ему никак не аукнется в будущем, — цитируют Алешина «Известия». — Просто жалко, что так получилось. На тот момент он был на подходе к топ-10, вполне мог бороться за очки. Гонка складывалось для него хорошо и этот прокол заднего правого колеса был очень некстати. В том месте, где это случилось, у него не было шансов избежать аварии. Когда в быстрых поворотах у тебя случается прокол, ты становишься пассажиром.