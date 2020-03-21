60 лет могло бы исполниться трехкратному чемпиону мира в Айртону Сенне

21 марта 1960 года в Сан-Паулу родился будущий легендарный гонщик, трехкратный чемпион мира «Формулы-1» (1988, 1990 и 1991) Айртон Сенна да Силва.

Всего, за десять лет выступлений, он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Получил от прессы прозвище «Человек Дождя».

Сенна погиб в 1994 году в аварии на «Гран-при Сан-Марино» в Имоле. На 7-м круге, втором после ухода машины безопасности и рестарта гонки, машина Сенны сорвалась с трассы в повороте «Тамбурелло» и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Согласно показаниям телеметрии, в момент срыва скорость машины была около 310 километров в час, после этого Сенна успел затормозить и замедлить машину, но все же скорость в момент удара о стену составляла примерно 218 километров в час.

По итогам опроса, проведенного британским еженедельником Autosport среди бывших и действующих участников чемпионата «Формулы-1», Сенна был назван лучшим гонщиком в истории «Королевских гонок».

Он был? Он есть! И всегда будет