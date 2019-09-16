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В Сочи привезли контейнеры команд «Формулы-1»

16 сентября 2019, 12:46

В Сочи перед «Гран-при России» прибыли контейнеры команд «Формулы-1», сообщает официальный Twitter «Сочи Автодрома». Российский этап «Королевских гонок» пройдет в шестой раз. Предыдущие пять раз в нем побеждали гонщики «Мерседеса»: трижды Льюис Хэмилтон и по одному разу — Нико Росберг и Валттери Боттас.

«Гран-при России"-2019 пройдет с 27 по 29 сентября.

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