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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Пилоты определились с комплектами резины на «Гран-при России»

14:08
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«Пирелли» подтвердила выбор резины, который сделали пилоты на «Гран-при России». Гонка пройдет 28 сентября на автодроме в Сочи.

Официальный Twitter «Сочи Автодрома» сообщает о выборе типов шин, который сделали пилоты. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят как и большинство предпочел взять один комплект «харда», три комплекта «медиум» и девять комплектов «софта».

Отметим, что лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон выбрал четыре комплекта «медиума» — больше, чем остальные гонщики.

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