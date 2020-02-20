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Шестикратный чемпион MotoGP Маркес продлил контракт с «Хондой»

20 февраля 2020, 16:00
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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес продлил контракт с «Хондой». Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года, сообщает официальный сайт команды.

В состав «Хонды» Маркес дебютировал в 2013 году в ранге чемпиона Moto2. С тех пор 27-летний испанец выиграл шесть титулов за семь лет.

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