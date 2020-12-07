Шварцман проведет сезон-2021 в «Формуле-2»

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман проведет следующий гоночный сезон в чемпионате «Формула-2», информирует пресс-служба программы. Он продолжит выступать за итальянскую команду PREMA Racing.

21-летний россиянин дебютировал в «Формуле-2» в 2020 году. В течение сезона Шварцман одержал четыре победы и в итоге набрал 177 очков, заняв в общем зачете четвертое место.

Шварцман в ближайшие дни примет участие в пост-сезонных тестах: 8-10 декабря — в «Формуле-2», за команду PREMA Racing, 15 декабря — в молодежных тестах «Формулы-1», за команду «Феррари».