Lada Sport Rosneft на шестом этапе РСКГ добилась двух побед и досрочного чемпионства

На подмосковной трассе Moscow Raceway завершились события шестого этапа Российской серии кольцевых гонок. Несколько раз на подиум поднимались пилоты Lada Sport Rosneft, а Андрей Петухов досрочно, за один этап до конца сезона, стал обладателем Кубка России.

Петухов приехал в Подмосковье в статусе лидера зачета «Супер-Продакшн». После успешного выступления на прошлом этапе его автомобиль Lada Vesta 1.6T был самым тяжелым в пелетоне, поэтому квалификация для тольяттинцев прошла непросто. Но в субботу перед гонкой трассу полил дождь, и в этих условиях разница в весе была не столь значимой. Пилот прошел всех соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. А днем позже закрепил успех, финишируя на третьем месте. Набранное им количество очков гарантировало победу в Кубке России.

Под дождем в этот уик-энд проходили все гонки 6 этапа. Но, пожалуй, самыми эффектными были старты топового «Туринга». Трасса под Волоколамском всегда была для наших пилотов, выступающих на Lada Vesta Sport TCR, крепким орешком. Но на сей раз все у тольяттинцев сложилось. В субботу в классе «Туринг» Кирилл Ладыгин и заменяющий Михаила Грачева Михаил Митяев во время начинающегося дождя в числе первых поменяли резину на дождевую, информирует пресс-служба команды. Однако ливень вопреки прогнозам не полил, и финишировали пилоты Lada Vesta Sport TCR в середине первого десятка. Но в воскресенье Ладыгин и Митяев прошли всех своих соперников, завоевав на Moscow Raceway победный дубль.

А буквально через час Митяев подтвердил статус одного из быстрейших пилотов российских кольцевых гонок не только в «Туринге», но и в классе «S1600». Стартуя в субботу с пит-лейн, тольяттинцы сумели к финишу заезда вплотную подобраться к пятерке сильнейших. И в воскресенье, получив возможность стартовать с первого ряда, выиграли гонку.

«Конечно, обидно, что мы не смогли приблизиться в чемпионате к Дмитрию Брагину. Если бы на первой гонке у нас сработала тактика с дождевой резиной, я думаю, что все бы было иначе, — отметил Ладыгин. — Но это гонки, нам нужно было рисковать, за это зрители и любят автоспорт! Воскресная гонка мне напомнила недавний заезд «Формулы-1» в Хоккенхайме. Хочу посмотреть видеозапись — интересно, что происходило за нами. Трасса была мокрой, почти все стартовали на дождевой резине. Поначалу я не сильно атаковал, «пристреливался» к соперникам, «щупал» дорогу. И после 2-3 круга знал, где можно рискнуть, быстрее зайти в поворот, получилась красивая борьба с соперниками. Большое спасибо команде, которая отлично справилась со своими задачами. Профессионально сработали на пит-стопе в первой гонке, поменяли колеса без заминок, очень быстро».

«Сейчас приеду в гостиницу и буду осознавать, насколько отлично прошел этот этап. Как все переживали на старте «Туринга», кто только ко мне не подходил с советами, что нужно делать... Но я был спокоен и все получилось, — сказал Митяев. — Очень рад за команду, которая сегодня завоевала два дубля. В том числе в самом престижном классе, где удалось навязать борьбу самым быстрым парням из российских гонок. Конечно, это все приятно, эмоции переполняют. Но впереди нас ждет финальный этап, на котором мы постараемся выжать из ситуации все по максимуму».