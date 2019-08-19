Заслуженного тренера РФ обвиняют в подтасовке результатов своих воспитанников. ВФЛА начала расследование

ВФЛА начала разбирательство по делу о превышении полномочий главным тренером Иркутской области, заслуженным тренером РФ Василием Шкурбицким, сообщает официальный сайт организации. 16 августа в сообществе «SBORBEG — Сборы легкоатлетов. Легкая атлетика» во «Вконтакте» было опубликовано сообщение, что Шкурбицкий, судивший «Мемориал иркутских легкоатлетов» завышал результаты своих воспитанников, чтобы они выполняли необходимые нормативы для получения спортивных званий. Всего было обнаружено девять фактов злоупотребления служебным положением.

«15 августа ВФЛА направила официальное письмо в Главную судейскую коллегию с запросом оригиналов всех документов по данным соревнованиям», — говорится в заявлении ВФЛА.