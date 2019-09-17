Юрий Борзаковкий отказался делать медальный прогноз на чемпионат мира-2019

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал состав на чемпионат мира по легкой атлетике-2019. В команду вошло 29 легкоатлетов. Сборная России из-за дисквалификации ВФЛА вынуждена подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. На ЧМ в Катаре россияне также выступят в нейтральном статусе.

— В итоговой заявке 29 российских легкоатлетов. Вице-чемпион Европы 2018 Тимур Моргунов, серебряный призер Европейских игр Екатерина Старыгина и Владимир Панасенков пропускают старт из-за травм, — цитирует официальный сайт ВФЛА Борзаковского. — Возможно, можно было бы форсировать их восстановление, но в преддверии олимпийского сезона об этом не может быть и речи. Были вопросы в женском шесте, квота — 3 спортсмена от страны, мы же в этом виде имели четырех спортсменок с нейтральным статусом.

В заявку вошла Алена Лутковская, которая на чемпионате России 2019 выступила лучше Ольги Муллиной. Алексей Худяков не выполнил норматив, но получил право выступить в Дохе, попав в число 32-х сильнейших дискоболов мира согласно рейтингу сезона. Конечно, очень жаль тех ребят, которые, имея норматив и находясь в отличной форме, не получили нейтрального статуса и не смогут выступить в Дохе.

На предыдущем ЧМ в Бирмингеме у нас было шесть медалей. Не хотел бы сейчас делать медальных прогнозов, все ребята подходят к пику формы и готовы показать в Дохе высокие результаты. Да, сезон очень сложный и непривычно длинный. Но все легкоатлеты находятся в равных условиях, сетовать здесь не на что. 25 сентября первая часть команды прилетит в Катар. Сейчас все в плановом режиме проводят сборы в Москве, Новогорске и Адлере. В числе 25 сопровождающих специалистов — тренеры сборной, личные тренеры, врач и два массажиста.