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Допинг

World Athletics пролучила проект плана восстановления ВФЛА

1 сентября 2020, 12:30

Рабочая группа по восстановлению ВФЛА получила проект плана, направленный в World Athletics в понедельник, сообщает «РИА Новости». Комиссия по восстановлению членства ВФЛА должна была до 31 августа предоставить план по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу. Рабочая группа World Athletics может до 30 сентября внести в документ дополнения и корректировки.

— World Athletics может подтвердить, что независимая рабочая группа сегодня получила проект плана по восстановлению ВФЛА, как это требовалось, исходя из условий, поставленных советом World Athletics 30 июля 2020 года, — пояснили в World Athletics. — Рабочая группа теперь рассмотрит план и сообщит ВФЛА о любых необходимых улучшениях, которые должны быть внесены до 30 сентября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200831/vfla-1576551443.html

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