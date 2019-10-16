ВФЛА отозвала тренерские лицензии у трех специалистов

Сегодня, 16 октября, на заседании бюро президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение об отзыве тренерских лицензий у Сергея Никитина (спортивная ходьба, Республика Мордовия, спортсмены Сергей Бакулин, Екатерина Медведева), Вячеслава Головина (спортивная ходьба, Республика Мордовия, спортсмены Сергей Бакулин, Мария Пономарева) и Сергея Апарина (выносливость, Курганская область, спортсмены Нигина Тухтаева, Наталья Хохлова).

Как информирует пресс-служба ВФЛА, лицензии у специалистов были отозваны на основании пункта 4.1. положения по лицензированию тренеров. Двое воспитанников каждого из данных тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в президиуме ВФЛА в течение 1 месяца с момента уведомления.

Согласно положению по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие соответствующую лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых/итоговых протоколах соревнований.