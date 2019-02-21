В марафоне на Олимпиаде-2024 выступят все желающие

Марафон на Олимпиаде-2024 впервые в истории Игр пройдет в открытом режиме, сообщает Твиттер оргкомитета соревновний. Помимо участников Олимпиады, в тот же день на старт выйдут и любители. Для них будет организовано несколько различных форматов дистанции, в зависимости от желаний и возможностей.

"Впервые в истории Игр, Париж-2024 проведет эксперимент для болельщиков и даст всем возможность принять участие в таком публичном мероприятии, как марафон, в тот же день и на тех же условиях, что и олимпийцы. Доступны будут несколько форматов дистанции, чтобы все, вне зависимости, от спортивного опыта смогли получить уникальный олимпийский опыт", - говорится в заявлении.