Станислав Поздняков: "Позиция МОК: Россия примет участие в Олимпиаде-2020"

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020. Ранее издание Sunday Times сообщило о такой возможности в связи с делом прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

- Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний ИААФ, на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики, - цитирует ТАСС Позднякова. - Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета - российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной.

Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из ВФЛА могли сфальсифицировать документы по его делу.

ВФЛА была исключена из состава ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах. Совет ИААФ, который пройдет с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос возможности восстановления членства ВФЛА.