Состоялось заседание рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики

Сегодня в Олимпийском комитете России состоялось плановое заседание рабочей группы ОКР по вопросам легкой атлетики. Участники совещания обсудили основные аспекты подготовки и проведения внеочередной выборной Конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля, и подтвердили свое намерение рекомендовать ее участникам утвердить предложенные критерии допуска кандидатов, выдвигаемых на выборные должности ВФЛА (президент, президиум, контрольно-ревизионная комиссия).

Принципиальность и жесткость критериев (доступны на сайте ВФЛА) продиктована необходимостью обеспечить по итогам Конференции все необходимые условия для скорейшего восстановления рабочих контактов с World Athletics по возобновлению предоставления нейтрального статуса атлетов и решению вопросов по статусу ВФЛА в World Athletics, а также минимизацией рисков лишения ВФЛА аккредитации Минспорта России и исключения из числа членов ОКР.

В соответствии с действующим уставом ВФЛА, сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления ВФЛА со стороны региональных спортивных федераций-членов ВФЛА не ограничены и распространяются на период вплоть до начала конференции 28 февраля.

При этом потенциальным кандидатам при формировании своих предвыборных программ рабочей группой ОКР рекомендовано в обязательном порядке отражать предложения по следующим направлениям:

1. Восстановление рабочих контактов с WA. Предлагаемые меры, способы, пути взаимодействия с AIU и WA по восстановлению нейтрального статуса атлетов в качестве первого шага.

2. Оценка предыдущей работы ВФЛА в антидопинговой деятельности.

3. Первоочередные меры по недопущению ошибок и нарушений в будущем.

4. Первоочередные меры по изысканию внебюджетных средств для финансирования деятельности федерации и развития легкой атлетики. Способы создания устойчивой финансовой системы функционирования федерации в дальнейшем.

5. Инновации в развитии легкой атлетики, создание современных методов и систем подготовки спортсменов, распространение современных научно-практических знаний для тренеров по стране, инновации в проведении соревнований.

6. Предложения по поддержке детско-юношеской, юниорской легкой атлетики как важнейших для развития вида спорта, а также для выступления атлетов этих возрастов в международных соревнованиях в ближайшее время.

7. Предложения по взаимодействию профессиональной и любительской легкой атлетики.