РУСАДА с начала 2019 года получило 73 запроса на терапевтические исключения

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые восемь месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 73 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, сообщает ТАСС.

Спортсмен в случае получения одобрения своего запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 подобный запрос. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением ВАДА рассматривает Российское антидопинговое агентство.