Роттердамский марафон перенесен из-за коронавируса, информирует сайт соревнований.

Забег был запланирован на 4-5 апреля, а теперь пройдет 24-25 октября.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.?

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список?