Поздняков считает, что не стоит обращать внимания на публикацию о возможности отстранения России от Олимпиады

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020. Ранее издание Sunday Times сообщило о такой возможности в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

— Я бы не стал называть это СМИ авторитетным, поэтому обращать внимание на публикацию не стоит, — цитируют президента ОКР "Известия". — 8 и 9 июня состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе ВФЛА. В его преддверии и начались спекуляции в отношении российских спортсменов. Такое происходит не в первый и точно не в последний раз. Что же касается участия сборной РФ в Олимпиаде-2020, то руководством МОК озвучена четкая позиция: российская команда примет участие в Играх в Токио.

Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из ВФЛА могли сфальсифицировать документы по его делу.

ВФЛА была исключена из состава ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах. Совет ИААФ, который пройдет с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос возможности восстановления членства ВФЛА.