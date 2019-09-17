Мария Ласицкене: «Уже наелись разными обещаниями»

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене оценила шансы решения вопроса с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики к Олимпийским играм в Токио.

— До Токио еще полно времени, — цитируют Ласицкене «Известия». — К сожалению, за последние четыре года нас приучили к тому, что можно ждать чего угодно. И мы уже готовы ко всему. Поэтому находимся на страже. Мы рады тому, что МОК принял решение пригласить российскую делегацию на Олимпиаду в Токио под ее же национальным флагом. Но все равно очень осторожно реагируем на эти новости, потому что уже наелись разными обещаниями.

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору