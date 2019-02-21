Макаренко не сможет выступить на зимнем чемпионате Европы из-за проблем с визой

Российский многоборец Артем Макаренко не сможет выступить на чемпионате Европы в помещении, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России в группе многоборья Сергея Желанова. Соревнования пройдут в Глазго, спортсмен не успевает оформить визу.

- У Артема Макаренко есть выполненный норматив и приглашение для участия в зимнем чемпионате Европы в Глазго, - сказал Желанов. - Однако у него нет времени на то, чтобы успеть оформить визу в Великобританию и решить другие организационные вопросы. Поэтому было принято решение о том, что Макаренко не поедет на чемпионат Европы.

Зимний ЧЕ пройдет с 1 по 3 марта.