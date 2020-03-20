Ласицкене, Шубенков и Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова не будут участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на странице комиссии в Instagram. Ранее ВФЛА объявила о проведении выборов в комиссию спортсменов, которые пройдут с 21 по 23 марта.

«Принятие нового положения о Комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов, не подтверждают слова главы федерации о том, что «комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации. Именно спортсмены — это наша основная, так скажем, целевая аудитория». В условиях, когда слова и действия расходятся друг с другом, когда наше мнение игнорируется, считаем для себя невозможным продолжать деятельность в новой комиссии.

Вместе с тем Шубенков, Сидорова, Литвинов и Ласицкене оставляют за собой право продолжать активно участвовать в спортивной и легкоатлетической жизни, открыто высказывать своё мнение и отстаивать права российских спортсменов.

Радион Гатауллин также принял решение покинуть пост руководителя Комиссии спортсменов ВФЛА", — отмечено в заявлении.