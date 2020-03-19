Итальянский легкоатлет, заболевший коронавирусом: «Во время кашля обнаружил, что плевал кровью»

Итальянский легкоатлет Эдоардо Меллони рассказал о том, как перенес заражение коронавирусом.

На данный момент в Италии коронавирусом заболело 33 190 человек, 3405 человек погибло. Это уже больше, чем погибших в Китае.

— К счастью, меня вовремя отправили в отделение неотложной помощи, где позже обнаружили пневмонию, а также положительный результат на коронавирус, цитирует Меллони Aipsmedia. — К счастью, все было на начальном этапе, и мы все уверены, что в скором времени я смогу выбраться отсюда.

Учитывая, что симптомы субъективны и варьируются от человека к человеку, все началось с банальной лихорадки с температурой в 37,5 градусов и небольшого кашля. Кашель становился все более интенсивным, пока не стал длиться 5-10 минут подряд. Во время одного из этих кашлей я обнаружил, что плевал кровью, и в этот момент меня отправили в отделение неотложной помощи.

Врачи решили дать мне терапию, которая также широко использовалась в больницах в Ухани. Это комбинация лекарств, используемых для лечения артрита и ВИЧ-инфицированных пациентов. Среди побочных эффектов, о которых они сообщают, — дизентерия, возникшая в первый день. Уже со второго дня стало намного лучше.