Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на фоне эпидемии коронавируса призвала поклонников меньше обращать внимание на новости из телевизора.

«Сегодня сложно что-либо планировать и реализовывать, но мы «Фондом Исинбаевой» стараемся не унывать и главное не паниковать!

Из-за вируса охватившего весь мир, этапы отборочных соревнований «Каждый ребенок достоин пьедестала», в других городах нашей страны приходится переносить на более поздние сроки.

Ну ничего, главное здоровье!

Всем позитива и, пожалуйста, без паники!

Рекомендую слушать больше не новости из телевизора, а мнения компетентных вирусологов и профессоров", — написала Исинбаева в Instagram.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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