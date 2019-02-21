ИААФ одобрила заявки еще 21 российского легкоатлета

Сегодня, 21 февраля, ИААФ одобрила заявки на получение нейтрального статуса еще 21 российского легкоатлета, сообщает официальный сайт ВФЛА.

В их число вошли: Никита Андриянов – прыжки, Кирилл Чернухин – спринт, Яна Глотова – 400 м, Аделина Халикова – прыжок в высоту, Валерия Храмова (Андреева) – 400 м, Евгений Кунц – 1500 м, Дмитрий Лопин – спринт, Артем Макаренко – многоборье, Игорь Образцов – спринт, Мария Павлова – многоборье, Сергей Полянский – прыжок в длину, Елена Соколова – прыжок в длину, Ирина Такунцева – 400 м, Ирина Гуменюк – тройной прыжок, Алена Белякова – метание диска, Анастасия Бородулина – метание молота, Алексей Худяков – метание диска, Евгений Коротовский – метание молота, Наталья Поспелова – метание молота, Алексей Сокирский – метание молота, Полина Соколова – метание диска.

Ранее допуск к состязаниям получили 42 российских легкоатлета, таким образом, их общее число сейчас составляет 63.

Всего в ВФЛА было подано 204 заявки, из них 61 - по упрощенной форме. Из них федерация направила в ИААФ 192.

В 2018 году нейтральный статус получили 73 российских легкоатлета.

Россияне вынуждены получить индивидуальные допуски к состязаниям в связи с дисквалификацией ВФЛА в 2015 году. Те, кто имел допуск в прошлом сезоне, могут подавать заявки по упрощенной форме.