Глава World Athletics Коэ не считает, что спортсмены должны быть в приоритете на вакцинацию

Президент World Athletics Себастьян Коэ считает, что спортсмены не должны быть в приоритете на получение вакцины от коронавируса. Программа Healthy Athletes призывает вакцинировать спортсменов для безопасного проведения международных соревнований, включая Олимпиаду в Токио.

— Нужно быть более чуткими, есть и другие приоритеты, — цитирует Reuters Коэ. — Мы осознаем, что в обществе есть более уязвимые люди, и мы хотим быть уверены, что им будет уделено как можно больше заботы.

Не уверен, что спорт должен быть в приоритете. С другой стороны, я хотел бы, чтобы вакцина была доступной, и спортсмены могли ее использовать.

Но я не думаю, что моя работа — говорить людям, что они должны или не должны делать. У каждого свой взгляд на ситуацию.